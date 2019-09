Em carreta, Tramontina apresentou linha de churrasco na Expointer 2019

Referência em churrasco, a Tramontina participou da Expointer com um projeto que teve por objetivo surpreender os frequentadores da feira, em Esteio. Uma carreta de 15m² foi posicionada na quadra 10 (pela BR 116, portão 2 de pedestres) do parque, com mais de 120 itens da linha Churrasco, entre facas, talheres, tábuas e churrasqueiras. Os utensílios para experiência completa de mestres e apreciadores do assado mais famoso do país estiveram à venda, por meio da loja própria da marca, T factory store, de Carlos Barbosa.

No espaço exclusivo, quem comprasse uma faca poderia personalizar a peça na hora, com gravação na lâmina. Ainda, a programação contou com demonstração de produtos e demais experiências para o público. Tramontina para churrasco é só acessar o link: https://bit.ly/32S2eqT