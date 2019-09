Em casa, o Inter decide a final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR

Inter e Athletico-PR decidirão na noite desta quarta-feira (18) quem será o grande campeão da Copa do Brasil. O início da partida será às 21h30min, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O Athletico-PR tem a vantagem de 1 a 0 conquistada na primeira partida, realizada na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Para ser campeão, o Colorado terá que vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar para levantar a taça. Caso devolva o placar da semana passada, a decisão será nas penalidades máximas.

Preparação

O técnico do Inter, Odair Hellmann, comandou duas atividades em Porto Alegre após o jogo com o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Antes disso, parte do grupo ficou na capital gaúcha dando sequência a preparação para a decisão.

O último treinamento da equipe aconteceu com portões fechados para a imprensa, na tarde desta terça-feira (17), no Beira-Rio. O grupo colorado ajustou os últimos detalhes e está preparado para a finalíssima.

Coletiva

Após o treino no Beira-Rio, o atacante colorado Paolo Guerrero concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio.

Em uma ação da Copa do Brasil, o atleta respondeu à imprensa acompanhado da taça da competição e da Bola de Ouro para o melhor jogador. O peruano projetou a decisão e destacou a importância do fator casa.

“Estamos com muita confiança, sabemos que teremos a nossa torcida com a gente. Aqui no Beira somos diferentes, temos esse apoio e espero que seja um grande dia para nós”, afirmou o camisa 9.

