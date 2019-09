Em clima tranquilo, Inter desembarca em Porto Alegre após derrota para o Flamengo

No início da tarde desta quinta-feira,

A delegação do Internacional desembarcou, no início da tarde desta quinta-feira (26), no Aeroporto Salgado Filho, após a partida no Rio de Janeiro. Nessa quarta (25), no Maracanã, o Inter foi derrotado por 3 a 1 para o Flamengo, em jogo marcado por polêmicas.

Na passagem dos atletas e da comissão técnica pelo saguão, todos permaneceram em silêncio e não falaram com a imprensa. Situação que já é comum do clube.

No deslocamento dos atletas, foi possível observar o curativo no rosto de Paolo Guerrero próximo ao supercílio, em razão de pancada que tomou na partida dessa quarta-feira. O centroavante acabou expulso do jogo após uma disputa pelo alto com o zagueiro do Fla, Rodrigo Caio. O camisa 9 deixou o gramado sangrando após o lance e por conta de ofensas proferidas ao árbitro recebeu cartão vermelho. Além de Guerrero, Bruno também foi expulso de jogo por conta de pênalti em Gabigol.

Por conta dos episódios, o técnico Odair Hellmann pode ter até seis desfalques para o jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada. Além dos dois jogadores suspensos, Rodrigo Moledo deixou o Maracanã sentindo dores musculares, D’Alessandro e William Pottker seguem com o Departamento Médico e Emerson Santos não poderá atuar porque pertence ao Palmeiras.

O grupo de jogadores volta a se reapresentar nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante.

