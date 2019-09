Árbitro relata supostas ofensas de Paolo Guerrero na súmula após a sua expulsão no jogo do Inter contra o Flamengo

No início da tarde desta quinta-feira (26), a delegação do Inter desembarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho após a partida no Rio de Janeiro. Na noite de quarta-feira (25), no Maracanã, o time foi derrotado por 3 a 1 para o Flamengo, em jogo marcado por polêmicas.

Na passagem dos atletas e da comissão técnica pelo saguão, todos permaneceram em silêncio e não falaram com a imprensa. Situação que já é comum do clube.

No deslocamento dos atletas, foi possível observar o curativo no rosto de Paolo Guerrero próximo ao supercílio adquirido na partida desta quarta-feira. O centroavante acabou expulso de jogo após uma disputa pelo alto com o zagueiro do Rubro-Negro Rodrigo Caio. O camisa 9 deixou o gramado sangrando após o lance e por conta de ofensas proferidas ao árbitro recebeu cartão vermelho.

Por conta dos episódios, o técnico Odair Hellmann pode ter até seis desfalques para o jogo contra o Palmeiras, na próxima rodada. Além dos dois jogadores suspensos, Rodrigo Moledo deixou o Maracanã sentindo problemas musculares. D’Alessandro e William Pottker seguem com o Departamento Médico. Emerson Santos não poderá atuar porque pertence ao Palmeiras.

O grupo de jogadores volta a se reapresentar nesta sexta-feira (27), no CT Parque Gigante.

Súmula

Em súmula publicada pela CBF, o árbitro Luiz Flavio de Oliveira relatou o motivo pela expulsão do centroavante do Inter Paolo Guerrero, na partida desta quarta-feira, contra o Flamengo. O jogador, que deixou o campo sagrando após uma disputado pelo alto com o zagueiro Rodrigo Caio, foi advertido com cartão vermelho por conta de ofensas dirigidas ao juiz principal e ao quarto árbitro, Grazziani Maciel Rocha.

No documento oficial da partida, o árbitro relatou: “Expulso por ofender o 4º árbitro sr. Grazianni Maciel Rocha, com seu dedo médio em riste, dizendo as seguintes palavras: “fuck you, fuck you”. Após, se dirige em minha direção, socando o ar, chutando o chão e proferindo as seguintes palavras: “fuck you, fuck you, fuck you.” necessitando ser contido por seus companheiros para deixar o campo de jogo”.

Antes da expulsão do camisa 9, o Inter já estava com um jogador a menos. O lateral direito Bruno também foi expulso após agarrar o centroavante Gabigol dentro da área cometendo pênalti. A partida terminou em 3 a 1 para os cariocas.

Com as expulsões, os dois atletas desfalcam o colorado na próxima rodada, contra o Palmeiras. Além deles, Rodrigo Moledo também virou preocupação para Odair Hellmann. O zagueiro precisou ser substituído por conta de um problema muscular.

