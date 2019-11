Em comemoração aos 10 anos no Brasil, CMPC promove shows gratuitos e oficinas culturais em Guaíba

Com 100 anos de história e há uma década no país, empresa de celulose e papel realiza dois dias de festa na Praça da Juventude com apresentações da Banda Melim, Ospa Jovem, Fábrica de Gaiteiros e Renato Borghetti, e César Oliveira e Rogério Melo, entre outras atividades

Referência no mercado de celulose e papel, a CMPC está comemorando 100 anos de história no mundo e 10 anos de atuação no Brasil. Para celebrar, a empresa preparou uma programação especial em Guaíba, onde acontecerão dois dias de festividades com shows, oficinas e atrações culturais, esportivas e gastronômicas. A festividade será na Praça da Juventude na orla do Guaíba, no dia 7 e 10 de novembro, com entrada gratuita.

A organização do evento – entre produção, montagem e execução – envolve mais de 40 pessoas. “Preparamos uma grande comemoração com o objetivo de integrar toda a comunidade de Guaíba. Serão diversas atrações especiais que valorizam a cidade e geram renda imediata para os empreendedores locais, visto que exceto os shows, todo restante foi contratado localmente”, afirma o diretor-geral da CMPC, Mauricio Harger.

Desde que chegou no município, a CMPC gera milhares de empregos e movimenta a economia de Guaíba e do Rio Grande do Sul ao estimular a compra de insumos para a produção de celulose com fornecedores locais Dos mais de 900 colaboradores diretos da companhia 64% são residentes de Guaíba, 23% de cidades próximas e 13% de Porto Alegre. Além disso, entre os mais de 5,6 mil colaboradores indiretos aproximadamente 46% vivem no município. Dos mais de R$ 2,2 bilhões em compras feitos para produzir a celulose, 23% é contratado em Guaíba e 71% no RS.

Por meio do diálogo e da criação de valor compartilhado, a CMPC investe cerca de R$ 30 milhões para colocar em prática o maior programa de investimento social privado do Rio Grande do Sul, com mais de 40 iniciativas com foco na educação, geração de renda e na qualidade de vida, das comunidades vizinhas às suas operações. Juntas, as ações beneficiam diretamente 40 mil pessoas, dentro de 278 comunidades em 62 cidades gaúchas.

Programação

Na quinta-feira, dia 7 de novembro, as atividades iniciam a partir das 18h com uma feira gastronômica do Food Park. Às 19h, os jovens da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA Jovem) farão um show especial junto com Renato Borghetti e os alunos da Fábrica de Gaiteiros. Em seguida, às 20h30, a dupla de música tradicional gaúcha César Oliveira e Rogério Melo, o grande destaque do primeiro dia de festa, sobe no palco. Ainda, em paralelo às atrações, oficinas de vôlei e skate estarão na praça oferecendo aulas de iniciação no esporte até o fim da programação, às 22h.

Já no domingo, dia 10 de novembro, a programação inicia mais cedo, a partir das 13h e conta com atrações até às 20h. Quem abre o palco é a Orquestra e Ballet do PROJARI Guaíba, seguido da apresentação de Dança Hip-Hop organizada pela mesma iniciativa. Às 15h, a Bandinha do Barulho se apresenta com uma formação de jovens e adultos do Centro de Referência de Assistência Social Sementes do Amanhã. O espetáculo circense do Grupo Tholl está marcado para às 16h30 e, quem encerra as atrações do palco, é a atração nacional Melim, às 18h.

O público também poderá participar de várias oficinas durante todo o dia. As aulas de skate e vôlei continuam até às 16h na pista e na quadra da praça. O ponto de cultura móvel Kombina prepara uma oficina com mágica, pintura, dentre outras atividades entre 13h e 16h. Neste mesmo horário, acontece a Oficina de Grafitti com o artista visual Xadalu, valorizando elementos da cultura indígena. O PROJARI Guaíba também organiza uma oficina de artesanato das 13h às 16h30.

As atividades são voltadas para maiores de 7 anos de idade e o atendimento aos alunos ocorre por ordem de chegada. Cada uma dessas atividades tem capacidade para atender entre 40 e 60 pessoas, com instrutores que também são do município.

Serviço: Comemorações dos 10 anos da CMPC no Brasil e 100 anos de história no mundo/ Praça da Juventude (Guaíba/RS)/ 7 de novembro de 2019 /

18h Início das atividades

18h às 22h Food Park

19h às 22h Aulas de Vôlei

Local: Quadra de areia do Parque da Juventude

19h às 22h Aulas de Skate

Local: Pista de skate do Parque da Juventude

19h OSPA Jovem e Fábrica de Gaiteiros + Renato Borghetti

20h30 César Oliveira e Rogério Melo

Data: 10 de novembro de 2019

13h Início das atividades

13h às 16h Oficinas de esportes (skate e vôlei)

12h às 16h Projeto Kombina

15h às 16h Oficina de serigrafia com Xadalú

15h30 Bandinha do Barulho

16h30 Espetáculo Tholl

18h Show nacional da banda Melim