Em entrevista coletiva, Eduardo Coudet confirma contato com representantes do Inter

Às vésperas da partida contra o Boca Juniors, o técnico do Racing Eduardo Coudet confirmou em entrevista coletiva o contato com representantes do Inter, que estiveram na Argentina. Contudo, em resposta protocolar, afirmou que no momento, seu compromisso é com o clube argentino. O treinador deve assumir o clube gaúcho somente em 2020.

Na coletiva, Coudet se limitou a responder apenas uma pergunta sobre a negociação com o colorado: “O mais importante é o jogo de amanhã [sexta-feira]. E sobre o assunto que circula, é verdade que eles entraram em contato comigo do Brasil e os gerentes do Racing estavam cientes. Agradeci o contato, mas tenho um compromisso aqui”, disse o treinador.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, a direção do Inter conseguiu um acerto com o argentino para a próxima temporada, uma exigência própria de Coudet que não quer deixar o Racing, neste momento.

Desde o final de semana, uma comitiva formada por Roberto Melo, Rodrigo Caetano e Deive Bandeira estava na Argentina tratando da negociação. O grupo já retornou ao Brasil.

Com os moldes de negócio envolvendo Coudet, o clube deve manter Ricardo Colbachini, de forma interina, no comando do time até o final da temporada. O principal objetivo do clube na temporada é terminar o Campeonato Brasileiro nas primeiras posições para garantir a classificação para a Copa Libertadores do próximo ano.

Aos 45 anos, Eduardo Coudet ainda é um profissional com currículo curto como treinador. O ex-jogador, iniciou os trabalhos na casa-mata em 2015, quando assumiu o Rosário Central e chegou até às quartas de final da Libertadores 2016, após eliminar o Grêmio nas oitavas.

Em 2017, esteve à frente do Tijuana e, desde 2018, está no comando do Racing, onde foi campeão argentino na temporada passada. Coudet tem vínculo com o clube até maio de 2020.