Em grande momento no Inter, Edenilson afirma que grupo buscará dar títulos à torcida

O volante do Internacional, Edenilson, vem vivendo um grande momento no clube. Em estatísticas, isso só se confirma: o camisa 8 é o melhor driblador e passador do elenco na competição. Participativo no elenco, há especulações de que ele estaria sendo observado pelo técnico da seleção brasileira, Tite.

Quer mais torcedor colorado? Ele, em 334 tentativas de passes, acertou 300, um aproveitamento de 89,82%. No time do técnico Odair Hellmann, Edenilson é titular absoluto e tem sido o regente do meio-campo colorado. “Isso são frutos do trabalho que venho realizando desde a minha chegada no Inter”, comenta, agradencendo a comissão e os companheiros.

Além disso, o jogador, que tem 4 gols em 2019, é a opção para Odair nas próximas decisões que a equipe tem pela frente. Edenilson também salienta a qualidade do grupo para buscar os resultados: “A gente vem de uma crescente e buscando títulos para a nossa torcida e eles tem respondido nos apoiando em todos os jogos.”

