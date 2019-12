Celebridades Em jogo, Gabigol faz sinal na barriga para Rafaella Santos: “Barriga de grávida”

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

De acordo com espectadores do local, o futebolista apontou na direção da namorada, Rafaella Santos, que estava na plateia prestigiando o amado Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Gabigol fez um gesto na barriga durante partida de futebol do Flamengo. O atacante jogou no Campeonato Mundia de Clubes 2019 nesta terça-feira (17) contra o time Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O atleta, que comemorou a vitória de 3 a 1 na semifinal, foi filmado fazendo sinal sugestivo nos bastidores do evento. O ato é comum em anúncios de gravidez entre os jogadores e imitava um volume no ventre.

De acordo com espectadores do local, o futebolista apontou na direção da namorada, Rafaella Santos, que estava na plateia prestigiando o amado. Em comentários nas redes sociais, os internautas afirmaram se tratar da confirmação da gestação da irmã de Neymar, que foi negada recentemente pela influenciadora

A atitude do jogador do Flamengo foi apontada pelos internautas como uma confirmação na gestação do primeiro filho do casal. “Gabigol aponta para Rafaella e faz sinal de barriguinha de grávida”, escreveu um internauta e outro comemorou: “Só esperando essa barriga aparecer. A minha barriga, por exemplo, só apareceu no 6° mês de gestação”.

Os seguidores ainda especularam um possível anúncio caso o atacante tivesse feito um gol. “Ele combinou algo com o Galvão, só que hoje não rolou o gol, será que a revelação vem sábado?”, especulou um fã e outro continuou: “Eu sabia! Tomara que ela seja feliz nessa nova fase”. Na sequência, algumas pessoas comentaram se da vontade do casal esconder a gestação. “E a Kylie [Jenner] que escondeu ate o dia que a neném nasceu”, afirmou um usuário e outro continuou: “Cuida, Rafa, desse Gabigol mirim”.

Recentemente, Gabigol foi premiado durante evento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ao longo da cerimônia, o atacante estava comemorando a vitória e Rafaella Santos segurou a mão do amando para conter a animação do mesmo. A atitude foi criticada pelos usuários da web e, em resposta, o atleta defendeu a influencer. “Ela não fez isso, apenas pediu para tomar cuidado com o troféu, se não ia voar na cabeça de alguém, estava empolgado, né?!”, comentou.

