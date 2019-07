Em maratona de viagens, Grêmio embarca para o Paraguai para decisão contra o Libertad

*Valéria Possamai

Menos de 24 horas após a partida pelo Brasileirão, que terminou em 0 a 0 com o CSA, já é hora de mudança de chave para o Grêmio. No início desta tarde, a delegação deixou Maceió rumo ao Paraguai, para o enfrentamento pelas oitavas de final, contra o Libertad, pela Copa Libertadores.

Mesmo com o compromisso pelo torneio nacional, a decisão da vaga às quartas de final já estava no pensamento dos gremistas. Por conta disso, o técnico Renato Portaluppi optou por poupar praticamente todos os titulares no duelo desta segunda-feira. Com a exceção de Pedro Geromel, que está fora do jogo de volta por conta de expulsão, apenas Everton chegou a entrar em campo por 19 minutos no estádio Rei Pelé.

Para o duelo contra os paraguaios, o treinador gremista conta com todo grupo à disposição. A ausência fica por conta do zagueiro titular. Assim, a tendência é que David Braz seja o companheiro de zaga de Kannemann. Nas demais posições, Renato deve manter os mesmos titulares que vem atuando.

Por ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0, na Arena, o Grêmio entra em vantagem na decisão que ocorre nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção.

