Em meio à guerra comercial, Trump elogia presidente chinês e sugere reconciliação com Hong Kong

O presidente norte-americano, Donald Trump, sugeriu que as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China esperem as manifestações em Hong Kong se acalmarem. Trump declarou em sua conta oficial do Twitter, na quarta-feira (14), que não tem dúvidas que o presidente da China, Xi Jinping, tem condições de resolver o problema de Hong Kong. O presidente norte-americano teceu elogios ao presidente chinês e a sua competência.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

“Conheço o presidente Xi, da China, muito bem. É um grande líder que tem um grande respeito do seu povo. Também é um bom homem nos assuntos ‘difíceis’. Não tenho nenhuma dúvida de que se o presidente Xi quer resolver o problema de Hong Kong rápida e humanamente, pode fazê-lo. Uma reunião pessoal?”

Apesar disso, antes de elogiar o presidente, Trump demonstrou preocupação com o país. Segundo ele, milhões de empregos estão sendo perdidos na China para outros países não tarifados. Milhares de empresas estão indo embora, e é preciso resolver a situação de Hong Kong primeiro. Nesta quinta (15), Trump afirmou que Xi deveria se encontrar pessoalmente com os protestantes e que este seria um ‘feliz e iluminado’ fim para o problema de Hong Kong.

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019

As declarações do presidente dos EUA no twitter podem significar uma mudança em sua postura em relação aos últimos acontecimentos em Hong Kong. Nos últimos dias, ele foi criticado por governistas e opositores por se manter longe do assunto, evitando entrar em rota de colisão com o governo chinês, visto que os dois países já enfrentam uma acirrada e tensa disputa comercial.

