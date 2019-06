Em meio a polêmicas sobre a acusação de estupro, Neymar é confirmado no time titular da Seleção Brasileira

Apesar de todos os problemas a seu redor, com as acusações de estupro e vazamento de imagens íntimas na internet, Neymar está confirmado como titular da Seleção Brasileira para enfrentar o Qatar nesta quarta-feira (05). Será o primeiro amistoso preparatório para a Copa América. A partida será realizada em Brasília, no estádio Mané Garrincha, às 21h30min.

A equipe formada por Tite tem Ederson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, Neymar e Gabriel Jesus. Esse mesmo time já havia sido ensaiado no último domingo e acabou confirmado pela comissão técnica durante a atividade desta terça-feira (04), na Granja Comary.

O segundo amistoso brasileiro está marcado para as 16h de domingo (09), no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra Honduras. Já a estreia na Copa América será no dia 14, no Morumbi, em São Paulo, contra a Bolívia. O Brasil ainda encara a Venezuela na Fonte Nova, em Salvador, e o Peru, na Arena Corinthians, novamente na capital paulista.

Polícia

A polícia de São Paulo quer ouvir mais uma vez a mulher que acusou o jogador Neymar de estupro. A delegada Juliana Lopes Bussacos quer esclarecer algumas questões que ficaram em aberto sobre o caso. No boletim de ocorrência que a denunciante registrou na sexta-feira passada (31), não há nenhuma menção ao segundo encontro que teve com Neymar em Paris – na noite seguinte à do suposto estupro que ela relatou.

Segundo o pai do jogador, esse encontro foi no mesmo hotel da véspera. Neymar teria ficado com ela durante 10 minutos. Ao entrar no quarto, o jogador teria notado que havia um celular apoiado na parede, carregando – e que o aparelho estava filmando. O pai de Neymar relatou assim os acontecimentos daquele encontro: “Ela agride ele, ele se joga para a cama e tenta acalmar ela. Pede para ela não criar confusão. Ele acalma ela, sai do hotel e emite a passagem do retorno. Ali ele viu que podia ser uma armadilha.”

Ainda segundo Neymar pai, a mulher mandou mensagem para o jogador em que afirma ter o vídeo com ela. Mas no dia do registro do boletim de ocorrência, a polícia não recolheu o celular da mulher – onde estariam essa suposta gravação, além das trocas de mensagens com Neymar.

A polícia também não recolheu o laudo médico obtido pela denunciante. Uma semana depois do encontro em que afirma ter sido estuprada por Neymar, ela procurou um especialista em aparelho digestivo. Na consulta, ela se queixou de dores abdominais, após episódio de estresse emocional. Citou ainda hematomas e arranhaduras nos glúteos.

