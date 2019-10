Em nota oficial, Inter nega assinatura de contrato com Eduardo Coudet

Em meio as especulações sobre a negociação com Eduardo Coudet, o Inter se manifestou, em nota oficial, esclarecendo não haver nenhum tipo de documento assinado com o atual técnico do Racing. As informações são da Rádio Grenal.

No informe publicado no início da tarde desta sexta-feira (18), o clube esclareceu: “O Sport Club Internacional esclarece não ser verdadeira a existência de qualquer assinatura de contrato ou carta de intenção com o técnico Eduardo Coudet ou qualquer outro profissional. Qualquer informação ou notícia nesse sentido não é procedente”.

Durante esta semana, uma comitiva formada por Roberto Melo, Rodrigo Caetano e Deive Bandeira esteve na Argentina tratando diretamente da negociação com o treinador. Contudo, em virtude do vínculo com o Racing, Coudet garantiu que, neste momento, seguirá no clube de Avellaneda. No entanto, não é descartado que o treinador possa vir atuar em Porto Alegre no próximo ano.

Aos 45 anos, Eduardo Coudet ainda é um profissional com currículo curto como treinador. O ex-jogador, iniciou os trabalhos na casa-mata em 2015, quando assumiu o Rosário Central e chegou até às quartas de final da Libertadores 2016, após eliminar o Grêmio nas oitavas. Em 2017, esteve à frente do Tijuana e, desde 2018, está no comando do Racing, onde foi campeão argentino na temporada passada. Coudet tem vínculo com o clube até maio de 2020.