Em teste contra o Sindicato, André e Vizeu marcam 3 vezes cada

Em uma manhã fria nesse sábado (06), o Grêmio mandou a campo o seu time reserva diante do Sindicato. Com 3 gols de André e também Vizeu, o Tricolor fechou o marcador com 7 gols no placar; Rodriguez fechou a contagem.

Depois dos titulares terem jogado ontem contra o Criciúma em jogo-treino, hoje foi a vez dos titulares. Com a seguinte formação: Júlio César; Leo Moura, David Braz, Rodriguez, Juninho Capixaba; Rômulo, Darlan, Galhardo, Jean Pyerre; André e Vizeu. Renato aproveitou pra testar dois centroavantes.

Ao longo dos dois tempos de 45 minutos, o adversário já conhecido não apresentou dificuldades e a atividade serviu para que Renato observasse um estilo diferente, com dois centroavantes. O resultado, pelo menos no trabalho, foi positivo com 3 gols de cada centroavante.

O domingo será de folga para os jogadores. Na segunda o grupo se reapresenta a tarde, 15h, visando as quartas da Copa do Brasil diante do Bahia.

Deixe seu comentário: