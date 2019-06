Em um jogo com três gols anulados, o Brasil empatou em 0 a 0 com a Venezuela na Copa América e ouviu vaias da torcida

Após vencer o primeiro jogo da fase de grupos da Copa América, o Brasil pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio venezuelano. A partida terminou empatada em 0 a 0. O jogo aconteceu na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), e, mesmo com o empate, a seleção continua em primeiro lugar no grupo A, com quatro pontos, o mesmo número do Peru. Porém, ainda não garantiu a classificação às quartas de final da competição.

A situação brasileira ainda não é preocupante. Os peruanos estão na segunda colocação, também com quatro pontos, enquanto a Venezuela foi a dois. A Bolívia ainda está zerada. Os dois primeiros lugares avançam direito, mas também é possível passar como um dos melhores terceiros.

A equipe comandada pelo técnico Tite pressionou por boa parte do segundo tempo, mas não conseguiu criar muitas chances e acabou ouvindo vaias da torcida presente. No primeiro tempo teve um gol anulado. Daniel Alves recebeu aberto na direita, cruzou e Firmino recebeu. O atacante fez o gol, mas o árbitro Julio Bascuñan, com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo) apitou a falta do atacante brasileiro. Já no segundo tempo, Tite colocou Gabriel Jesus, que fez um gol, mas novamente foi assinalado o impedimento. Ele fez uma boa jogada, mas, após revisar o lance, Bascuñan anulou o gol.

Aos 26 minutos da etapa complementar, Tite fez sua última alteração e sacou Everton do banco de reservas. O jogador gremista, mais uma vez, entrou muito bem, e se o Brasil já pressionava antes, passou a pressionar ainda mais no final do jogo. Não bastasse, o árbitro anulou mais um gol. Após passe de Everton, Philippe Coutinho marcou, mas Bascuñan foi chamado pelo VAR e marcou o impedimento de Firmino no lance.

O próximo jogo, terceiro do Brasil na fase de grupos da Copa América, será o confronto direto contra o Peru no dia no próximo sábado (22), na Arena Corinthians, em São Paulo (SP), às 16h.

Ficha técnica

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís, Casemiro (Fernandinho), Arthur, Philippe Coutinho, Richarlison (Gabriel Jesus), Roberto Firmino e David Neres (Everton).Técnico: Tite.

Venezuela: Fariñez, Rosales, Osorio, Villanueva, Hernández, Moreno, Herrera (Soteldo), Rincón (Figuera), Murillo, Rondón (Josef Martínez). Técnico: Rafael Dudamel.

Arbitragem: Julio Bascuñan (Chile), auxiliado por Christian Scheimann e Claudio Rios (Chile). VAR (árbitro de vídeo): Roberto Tobar (Chile).

Público: 39.622 pagantes/2.965 não pagantes.

Cartões amarelos: Casemiro (Brasil); Murillo e Figuera (Venezuela).

Deixe seu comentário: