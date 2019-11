Mundo Emissão de gases precisa cair mais de 7% ao ano para evitar aumento de 3,2°C na temperatura, diz ONU

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2019

A conclusão é de um relatório lançado pelo Pnuma Foto: Reprodução El Niño forte e aquecimento global são principais fatores por trás de elevação. (Crédito: Reprodução) Foto: Reprodução

A emissão de gases causadores do efeito estufa precisa diminuir mais de 7% ao ano no período entre 2020 e 2030 para que o aumento na temperatura média global seja de apenas 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Caso as emissões não sejam reduzidas nesse ritmo, o mundo caminha para um aumento de temperatura de 3,2ºC, segundo a ONU (Organização das Nações Unidas).

A conclusão é de um relatório lançado pelo Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) nesta terça-feira (26). O documento afirma que os acordos atuais para a redução das emissões não são suficientes para evitar as mudanças climáticas.

O Relatório Sobre a Lacuna de Emissões diz que, mesmo que todas as metas do Acordo de Paris sejam implementadas, as temperaturas deverão subir 3,2°C, “trazendo impactos climáticos ainda maiores e mais destrutivos”.

Para alcançar a meta de 1,5°C, os objetivos precisam ser cinco vezes mais ambiciosos na próxima década.

