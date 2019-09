Emma Watson é homenageada em projeto da Turma da Mônica

Com o objetivo de homenagear as grandes figuras femininas da atualidade, a Turma da Mônica mantém um projeto intitulado Donas da Rua. No mês de setembro, a escolhida é a estrela de Harry Potter, Emma Watson, pelo aniversário de cinco anos do movimento HeForShe (ElesPorElas) junto com a ONU Mulheres.

A intérprete de Hermione foi nomeada embaixadora da Boa Vontade e, desde 2014, vem se dedicando a engajar as pessoas na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem mulheres de atingirem seu potencial.

O projeto, da Mauricio de Souza Produções, teve início em março de 2016. Uma de suas áreas, o Donas da Rua da Ciência, tem como objetivo resgatar a trajetória de pesquisadoras e cientistas que marcaram a humanidade com suas ações.

Vale ressaltar que, nesta semana, a cantora estadunidense Lana Del Rey se inscreveu no canal da produção brasileira no YouTube. Seria essa uma dica de quem seria a próxima participante do Donas da Rua? Ficamos no aguardo.

