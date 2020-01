Acontece Empreendedorismo de impacto social é tema de curso de férias da ESPM-SP

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Idealizado pelo ganhador do Prêmio Jabuti 2019 e professor da ESPM-SP, Marcus Nakagawa, as aulas serão entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020 Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Empreender é uma arte que inspira e motiva pessoas em todos os lugares do mundo. Ótimas ideias são colocadas em prática, grandes negócios são criados e muitas vidas são transformadas. Mas você já pensou em desenvolver um projeto que pudesse resolver problemas como a pobreza, o desmatamento, o déficit na educação ou ainda, trabalhar com uma causa social ou ambiental e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro? Esse é propósito do empreendedorismo de impacto social, que vem ganhando cada vez mais espaço em todo o mundo.

Para fornecer informações e incentivar quem deseja trabalhar com propósito e gerar impacto social, a ESPM-SP e o professor Marcus Nakagawa, vencedor do Prêmio Jabuti 2019, na categorial Economia Criativa, com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo, criaram o curso de férias “Empreendedorismo de impacto social: definindo causas e ações para mudar o mundo”.

“A atividade foi desenvolvida para todos os empreendedores que querem inserir propósitos e causas em seus negócios, bem como mobilizadores sociais, executivos de administração, marketing e publicidade, além de todos que desejam conhecer novos modelos de projetos para se inspirarem e construírem bases sólidas para alinhar a profissão com valores e ações que gerem impactos positivos à sociedade e ao meio ambiente”, explica Nakagawa.

As aulas serão ministradas por Nakagawa que é especialista em sustentabilidade e empreendedorismo, doutorando em sustentabilidade na USP EACH, mestre em administração com ênfase em sustentabilidade na estratégia de negócios das empresas e professor na graduação MBA e também coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS). Nakagawa foi também coordenador do Programa Social Nutrir da Nestlé, gerente de sustentabilidade para fornecedores da Philips para a América Latina e consultor do Instituto Akatu, Instituto Ressoar da Rede Record, Fundação Telefônica, entre outras empresas e instituições. Além de idealizador, ex presidente e atual conselheiro voluntário da ABRAPS – Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Vencedor do Prêmio Jabuti 2019, na categoria Economia Criativa, com o livro 101 Dias com Ações Mais Sustentáveis para Mudar o Mundo e co-autor dos livros: Marketing para Ambientes Disruptivos e Nosso mundo: não temos plano B.

Por meio de aulas dinâmicas, com geração de debates e estudos de casos, os alunos poderão conhecer as diferentes formas de empreendedorismo social: projetos sociais, organização do terceiro setor, negócios sociais e negócios de impacto social; analisar os desafios, oportunidades, vertentes e engajamento do empreendedor social e, por fim, conceber uma ideação para sua causa e ação.

“Por meio desse curso, queremos oferecer aos nossos alunos a oportunidade de não apenas entender a diferença entre o empreendedorismo tradicional e o empreendedorismo de impacto social, mas também inspirar e dar a eles a base para se tornar um empreendedor de impacto social”, completa Nakagawa.

O curso de férias “Empreendedorismo de impacto social: definindo causas e ações para mudar o mundo” será realizado entre os dias 20 e 24 de janeiro de 2020, das 19h30 às 22h30, na Sala Tech da ESPM-SP, localizada na Rua Joaquim Távora, 1240, na Vila Mariana, em São Paulo.

Curso Empreendedorismo de impacto social: definindo causas e ações para mudar o mundo/ de 20 a 24 de janeiro/ das 19h30 às 22h30 / Investimento: R$ 1.079,10 (boleto) ou 6 X R$ 199,83 (cartão de crédito) / ESPM Tech – R. Joaquim Távora, 1240, na Vila Mariana, em São Paulo /Inscrições e inscrições: https://www.espm.br/educacao_continuada/empreendedorismo-de-impacto-social-definindo-causas-e-acoes-para-mudar-o-mundo/

