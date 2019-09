Empreendimento da Gramado Parks recebe prêmio internacional

O Wyndham Gramado Termas Resort Spa conquistou premiação no maior evento do mundo no setor hoteleiro. A edição de 2019 do Wyndham Global Conference foi realizada no complexo hoteleiro Mandalay Bay Resort & Casino, em Las Vegas e agraciou o empreendimento da Gramado Parks em parceria com o Grupo GR, na categoria de Developer of the Year 2018/2019, no segmento upscale.

O reconhecimento é dado aos empreendimentos mais inovadores dos últimos anos, que trazem funcionalidades e designs que servem de referência para todo o mercado. Competindo com projetos da China, Grécia e Estados Unidos, o primeiro resort da Gramado Parks em parceira com o Grupo GR, garantiu o reconhecimento com a alta qualidade dos seus serviços e estrutura.

Mauro Alexandre Silva, diretor da Gramado Parks, e Gustavo Resende, diretor executivo do Grupo GR, representaram as empresas no evento durante a noite do dia 25 de setembro, recebendo o prêmio no palco. “Esta premiação é o reconhecimento de que a Gramado Parks oferece serviços e produtos com nível de qualidade internacional, garantindo o máximo de satisfação para o nosso cliente”, enfatizou Mauro Alexandre Silva.

Com arquitetura inspirada nas construções germânicas da Região das Hortênsias, em meio à natureza e vales da Serra Gaúcha, ao lado do primeiro parque de neve indoor das Américas, o Snowland, a premiação do Wyndham Gramado Termas Resort SPA mostra o cuidado que a Gramado Parks possui com seus projetos e empreendimentos. Todos os detalhes recebem atenção especial.

Desde os materiais de construção de alta qualidade, passando pelo conforto e comodidade dos móveis e decorações do quarto, até o ambiente aconchegante das áreas comuns. Tudo pensado para proporcionar a melhor experiência de hospedagem para os clientes que visitam Gramado, destino eleito como o segundo melhor do Brasil.

Além de todos os cuidados para proporcionar uma experiência única aos clientes, o Wyndham Gramado Termas Resort Spa se preocupa com o uso sustentável dos recursos naturais. Através de ações como reaproveitamento de água, uso energia solar e consumo inteligente, o empreendimento busca garantir a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), maior reconhecimento do setor imobiliário em projetos sustentáveis, se tornando o único resort brasileiro em processo de certificação e primeira incorporação da Região das Hortênsias a investir no certificado internacional.

Todos esses fatos fazem com que a Gramado Parks e o Grupo GR recebam com grande honra o reconhecimento de Developer of the Year 2018/2019. O prêmio é uma motivação para melhorar cada vez mais os serviços e produtos oferecidos aos clientes.

Gramado Parks

Unindo o melhor da experiência de hospedagem, com o máximo em entretenimento de qualidade, a Gramado Parks eleva a outro nível os conceitos de turismo e férias em família. Para isso, focamos no desenvolvimento constante de empreendimentos diferenciados, inovadores e surpreendentes, resultando em algumas das mais conceituadas atrações da Serra Gaúcha.

Grupo GR

Há mais de 19 anos no mercado, o Grupo GR é reconhecido pela sua solidez e credibilidade. Construção, incorporação e administração, cada detalhe é pensado para proporcionar satisfação aos seus clientes, através de uma equipe de profissionais altamente qualificados.

