Empresa realiza sonho de casais com casamento na Serra gaúcha

O sonho de um grupo de três casais sem condições financeiras para se casar vai virar realidade. A partir do projeto Royal Wedding, organizado pela rede de franquias Royal Trudel em parceria com a Smile Flame, será organizado um casamento coletivo gratuito em Gramado, no dia 29 de setembro, no Hotel Laghetto, com direito a fotos pelos pontos turísticos da Serra gaúcha, música, coquetel, muito trudel e o principal: felicidade.

“Entendemos que o amor nem sempre é um caminho fácil e que, com persistência e companheirismo, os objetivos conjuntos se concretizam. Vamos ajudá-los a celebrar sua maior conquista”, contou a sócia da Royal Trudel, Patrícia Turmina.

Para chegar aos casais selecionados, a organização do evento realizou um processo seletivo que teve a participação de 48 inscritos, através do preenchimento de um formulário divulgado nas redes sociais. O principal critério de escolha foi a condição financeira de baixa renda, o tempo que estavam juntos e a vontade de celebrar.

É o caso de Caroline Faneze dos Santos e Iuri Barros da Silva, que já estão juntos há 7 anos, têm dois filhos, mas não viam perspectiva de se casar. “Perguntei para o meu namorado se ele achava que estávamos no momento de tentar, pois nós nunca havíamos parado para pensar nisso pela falta de condições. Nós sempre pensamos “quando der…” e esse momento nunca chegava”, contou Caroline.

O casal acabou de comprar uma casa própria e por isso esse desejo ficaria só para bem mais tarde. “Estamos super animados, ficamos até bobos com a oportunidade. Todo dia ficamos pensando como vai ser, o que a gente vai fazer… a casa e tudo novo. Esse sonho veio para restaurar o nosso amor”, afirmou ela.

A produção do projeto é em parceria com a empresa Smile Flame, que realiza projetos de impacto social. O objetivo foi deixar a vida das pessoas mais doces através do amor. De acordo com o sócio, Daniel Mattos, a Smile acredita que é preciso ajudar a transformar o mundo agora: “Conseguir celebrar o amor através de uma festa é incrível. Parar para imaginar que existem muitos casais que tem a parte essencial mas não tem condições, nos deixa tristes e frustrados.”.

O projeto conta ainda com a parceria da casa do Casamento dos Sonhos de Gramado – onde irá acontecer a cerimônia – e com a loja de roupas Amor é Simples – que irá disponibilizar os três vestidos sem nenhum custo. Além disso, o Le Premier Cabelo e Estética de Canela ficou encarregado dos penteados e das maquiagens das noivas e a joalheria Paulo da Rosa irá ceder as alianças. Após a cerimônia, os casais serão levados para o Hotel Laghetto, onde irá acontecer a celebração.

