O governador Eduardo Leite participou, na tarde desta terça-feira (13), do encontro de líderes da gestão 2019 do Banrisul. O evento ocorreu na Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, e teve como objetivo definir as metas de gestão desta diretoria. O governador ressaltou a relevância do banco para o desenvolvimento econômico.

