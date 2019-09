Encontro de médicos e especialistas expande conhecimentos e desenvolve novos tratamentos de combate ao câncer

Entender como um câncer tem início aumenta as chances de destruí-lo de forma mais eficiente, direcionando medicamentos e tratamentos para alvos específicos das células tumorais. Essa é a base da oncologia de precisão, que integra dados do mapeamento genético do tumor à evolução clínica e à resposta ao tratamento, permitindo um combate mais eficaz e menos tóxico ao paciente. As novidades integram encontro de médicos e especialistas que expande conhecimentos e desenvolve novos tratamentos de combate ao câncer. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O avanço da oncologia de precisão foi o fio condutor do Intersections 2019, evento organizado pelo Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês, presente em São Paulo e em Brasília, com 13 especialistas do MSK (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), de Nova York, um dos maiores centros de pesquisa e tratamento de câncer do mundo.

“Nosso objetivo é reunir especialistas que são referência em diferentes áreas, e simplificar conceitos para serem implementados em maior escala, levando essa vanguarda para um número maior de profissionais”, afirma Rodrigo Munhoz, oncologista do Hospital Sírio-Libanês.

A imunoterapia está no centro das pesquisas da oncologia atual e foi destaque no evento, assim como a integração da análise do DNA do tumor com a prática clínica. “Precisamos aprender a usar a informação que o próprio tumor nos dá para estabelecer ferramentas que sejam mais eficazes e cada vez mais individualizadas”, diz Munhoz.

Os estudos sobre os genomas dos principais tipos de câncer revelam novas alterações genéticas, com implicações na biologia, no prognóstico e no tratamento de tumores. O debate sobre os avanços da área foi conduzido por Michael Berger, especialista em oncologia molecular. O foco da pesquisa de Berger é, a partir do sequenciamento de DNA, caracterizar as mutações genéticas em tumores para apontar os biomarcadores, indicadores que mostram o avanço ou a regressão do tumor, e a melhor resposta a medicamentos.

Também presente ao evento, Jedd Wolchok, diretor do Parker Institute for Cancer Immunotherapy, estuda novas abordagens para a imunoterapia e os mecanismos de interação das células tumorais e do sistema imune. “Por muito tempo a imunoterapia foi considerada uma abordagem experimental, mas, por conta da sua eficácia comprovada no combate a vários tipos de câncer, está sendo considerada o quinto pilar do tratamento oncológico, ao lado da cirurgia, da radioterapia, da quimioterapia e da terapia-alvo.”

Wolchok enfatiza a importância do encontro de especialistas, fruto da parceria de mais de dez anos entre o Sírio-Libanês e o MSK. “Unimos esforços para expandir as fronteiras do conhecimento.”

Sergio Giralt, hematologista do MSK e especialista no tratamento de mieloma múltiplo, leucemia e linfoma, concorda. “Essa troca de ideias e conhecimento entre especialistas resulta no desenvolvimento de estratégias para acessar diferentes tipos de tumor e abre caminho para futuras interações e colaborações.”

A parceria com o MSK é uma das maneiras como o Sírio-Libanês compartilha conhecimento. Além disso, por meio do Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa, também desenvolve pesquisas em áreas como cirurgia robótica, dor, medicina intensiva, neurociências, nutrição, oncologia molecular, bioengenharia e terapia celular, entre outras. São 13 linhas de pesquisa que geraram, nos últimos cinco anos, mais de 790 artigos em revistas científicas nacionais e internacionais.

