Energia Renovável está na pauta do Sebrae RS

Os custos com energia elétrica têm um peso considerável nas despesas de uma empresa. Para fazer frente a estes gastos, muitos empreendedores estão optando pelo uso de energias alternativas. Uma das mais utilizadas é a energia solar. Uma pesquisa encomendada pelo Sebrae em 2017 para a CELA – Clean Energy Latin America mostra o potencial de geração para a energia fotovoltaica e revela o cenário atual da geração distribuída de energia com fontes renováveis no Brasil.

De acordo com o estudo, em 2016, o Brasil possuía 7.458 sistemas fotovoltaicos conectados. A projeção é ainda mais otimista. Esse tipo de energia representará 32% – entre 110 e 126 GWac – da matriz elétrica brasileira em 2040, passando da fonte com menor representatividade na matriz para a fonte com a maior representatividade (BNEF, 2015b). Com um mercado crescendo, ainda há muitas dúvidas. Uma pesquisa da Aneel sobre o primeiro trimestre de 2019, mostra que Rio Grande do Sul é o terceiro estado com maior número de sistemas conectados à rede, com 10.110 conexões, e o segundo estado com maior potência conectada à rede, com 117.155 kW.

Desde 2106, o Sebrae RS oferece oportunidades para empresas do setor de energias renováveis, conectando-as com outros empresários e ajudando a organizar a cadeia produtiva. As iniciativas visam aproximar empresários e estimular novos negócios através de orientação sobre estratégia de comercialização e desenvolvimento de parcerias.

“O Sebrae RS facilita o desenvolvimento de uma cadeia comercial consolidada para as empresas, para que elas aprendam a apresentar para os clientes os benefícios da energia renovável, como relatar esses benefícios para os clientes e para que se consiga aumentar a taxa de conversão (orçamentos enviados versus orçamentos aprovados”, comenta coordenador de projetos da indústria do Sebrae RS, Fabiano Cislaghi Dallacorte.

O setor de energia traz diversos benefícios e demonstra cada vez mais como a produção pode ser um caminho de muito sucesso. Para conhecer mais sobre o assunto, procure o Sebrae RS mais próximo ou através do https://sebraers.com.br/energia-home/.

Um setor em expansão

Outro segmento de energia que está em constante crescimento é o da Energia Eólica. A consolidação deste tipo de energia já é uma realidade. O setor cresceu 24,8% no último ano, no Rio Grande do Sul. Esse tipo de energia elétrica gerada a partir dos ventos está se consolidando como verdadeira fonte energética complementar no Brasil. No último ano, a energia eólica atingiu a marca de 14,34 GW de capacidade instalada no território nacional. Isso corresponde a produção de uma usina de Itaipu, a maior hidrelétrica do Brasil e segunda maior do mundo. As pequenas empresas de energia se beneficiam indiretamente desse segmento, provendo manutenção e projetos complementares, assim como o desenvolvimento empresarial e do território onde os parques eólicos se localizam.

