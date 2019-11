Engenheira Cristina Pinho assume o cargo de secretária-geral do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)

A engenheira Cristina Pinho irá assumir o cargo de secretária-geral do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), a partir de 14 de novembro.

Com vasta experiência no setor de óleo e gás e em funções de alta gerência, Cristina trabalhou por 31 anos na Petrobras, onde exerceu atividades de liderança nas áreas de Exploração e Produção e Logística. Será a primeira mulher a assumir esse posto no IBP.

Antes desse novo desafio no IBP, atuou como subsecretária de Petróleo, Gás e Energia do Estado do Rio de Janeiro, cargo no qual participou ativamente dos debates e de ações para a retomada do setor. Sua experiência de articulação com os diferentes stakeholders da indústria irá somar ao trabalho de renovação e reestruturação do Instituto.

Cristina também integra, desde 2018, o Comitê de Diversidade do IBP, atuando como Mentora no Programa de Mentoria feminina da instituição.

O atual secretário-geral do IBP, Milton Costa Filho, vai atuar como assessor especial da Presidência do IBP.