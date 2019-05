Entenda como a lua pode influenciar na dieta

A influência da lua em diversos fenômenos na Terra é um fato considerado desde as civilizações antigas, quando povos usavam o calendário lunar para a contagem do tempo. Ao longo dos anos, foi possível perceber como ela influencia as marés, a agricultura, o ciclo menstrual feminino e, até mesmo, o humor.

Quem acredita no poder da lua sobre o nosso organismo defende que, assim como ela age nas marés, também influencia no corpo, uma vez que cerca de 70% dele é composto de água.

Essa relação da lua com nossas vidas também é usada como um guia para novas atitudes. Não é à toa, por exemplo, que muitas mulheres consultam a fase da lua antes de cortar o cabelo.

Vale ainda estender essa influência para a alimentação. Para alguns, cada fase está ligada a comportamentos alimentares. Entenda de que maneira isso funciona e como pode te ajudar na eliminação daqueles quilinhos indesejados.

Lua Nova

Esse é o momento ideal para adotar novos hábitos alimentares, como iniciar uma dieta ou fazer um detox, por exemplo. Nessa fase, o corpo consegue se limpar mais facilmente. Período ideal também para dar início à prática de atividade física.

Lua Crescente

A fase pede moderação. A regra vale para comidas e bebidas. Isso porque trata-se de um período em que o ganho de peso é favorecido, já que o nosso corpo costuma aproveitar mais o que é ingerido.

Lua Cheia

Período em que o sistema digestivo funciona de forma mais lenta e o corpo fica vulnerável a doenças estomacais e retenção de líquidos. Há uma tendência ao peso estabilizar.

Lua Minguante

Nessa fase, a lua favorece a eliminação de calorias, líquidos e toxinas, por meio do suor, fezes e urina. Fica mais fácil também controlar a compulsão por doces e outras tentações calóricas. Por tudo isso, esse é um momento em que é mais fácil perder peso.

Cabelo

Segundo a astrologia, a lua é capaz de mexer com nossas sensações, desejos, sentimentos e pode até mesmo influenciar na nossa beleza.

Por isso, na hora de mudar o visual é aconselhável conhecer bem as quatro fases da dela [Nova, Crescente, Cheia e Minguante] e saber o que é mais vantajoso fazer dependendo do dos seus desejos, pois cada fase influencia de uma forma. A seguir, confira as dicas do “Astrocentro” e corte o cabelo na data certa para alcançar o seu objetivo.

Está a fim de uma mudança radical? Quer se renovar por completo e arriscar? A melhor Lua para cortar o cabelo em 2017, neste caso, é a Lua Nova. Ela é ideal para quem quer recomeçar. Além disso, ajuda o cabelo a crescer mais bonito, os fios ficam com mais vida e a escova dura mais.

Se você possui apenas vontade de cortar o cabelo e falta coragem, é na Lua Crescente que você deve fazer isso sem medo de se arrepender. Essa Lua favorece qualquer tipo de cabelo, mas principalmente aqueles que precisam de força para crescer. Tirar implantes e química também são favorecidos durante a Lua Crescente.

A Lua Cheia é para quem possui fios bem finos e deseja ganhar volume. Ela deixa o cabelo mais forte – até para aguentar químicas – e intensifica o efeito de hidratações. Dica: se você quer arriscar um corte novo, mas não tem tanta certeza disso, não faça isso durante a fase da Lua Cheia. Nela, as emoções ficam à flor da pele e é mais difícil controlá-las. Caso você não goste do resultado, ele pode parecer ainda pior nesse luar.

Se seu cabelo é fraco e possui queda excessiva, a melhor Lua para cortar o cabelo é a Minguante, pois haverá a “morte” do fio ruim para o nascimento de um fortalecido. Também é ideal para os cabelos muito volumosos, já que a Lua mingua um pouco o fio, deixando-o mais fino e leve.

