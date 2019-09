Entenda como os ataques na Arábia Saudita afetam o Brasil

Os ataques com drones a duas instalações petrolíferas na Arábia Saudita no sábado (14) levaram ao corte de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia, cerca de 6% de toda a produção mundial. Rebeldes houthis, do Iêmen, reivindicaram a autoria dos ataques, mas o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, culpou exclusivamente o Irã. “Teerã fez um ataque sem precedentes contra o fornecimento mundial de energia”, afirmou. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.



Leia abaixo seis perguntas e respostas sobre o impacto que os ataques na Arábia Saudita podem causar ao Brasil:

Por que esse ataque a duas refinarias na Arábia Saudita fez o preço do petróleo subir tanto?

Provocou um corte de 5,7 milhões de barris de petróleo por dia na produção, mais de 5% da oferta mundial de óleo, e ampliou a percepção de risco no setor. No mercado financeiro, gerou uma corrida por contratos futuros de petróleo (instrumento que baliza a cotações futuras). Apesar das garantias de que os cortes serão compensados por outros produtores, há temor de acirramento das tensões no Oriente Médio.

A Arábia Saudita é tão importante assim para produção de petróleo?

De acordo com dados da petroleira britânica BP, a Arábia Saudita é o segundo maior produtor mundial de petróleo, atrás apenas dos Estados Unidos, e foi responsável, em 2017, por 13% da oferta global. Tem ainda grande ascendência sobre a Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que controlava 41% da produção em 2018.

Qual o efeito sobre a Petrobras: beneficia ou prejudica?

Como produtora de petróleo, a Petrobras se beneficia de aumentos das cotações internacionais do barril. O mercado, porém, tem dúvidas sobre a capacidade de repasse aos preços dos combustíveis. Caso a resposta seja lenta, a empresa pode ter perdas em suas operações de refino.

O preço do combustível vai ter alta no Brasil, então?

A política de preços da Petrobras prevê o acompanhamento das cotações internacionais, mas a estatal ainda não informou se seguirá imediatamente a disparada atual de preços.

Já é possível saber o valor de um reajuste no Brasil?

Os percentuais dependem da política de preços da estatal.

Haverá impacto sobre o preço de outros combustíveis não derivados de petróleo, como o etanol?

A alta do petróleo impacta também os preços do gás de botijão, do gás natural e do querosene de aviação, que afeta as companhias aéreas e, em consequência, o preço das passagens. Quando a gasolina sobe, produtores de etanol também podem aumentar seus preços, já que a busca por esse combustível cresce.

