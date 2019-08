Entidades unem forças no Litoral pela conscientização e prevenção do câncer de mama

OAB, Sapatinho Rosa, Acqua Lokos Parque Hotel e mais 18 instituições estão fortemente engajadas para a diminuição dos números de câncer de mama no Estado. As entidades se reunirão nesta quarta-feira (21), na Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, às 17h30min. O encontro é aberto ao público e tem entrada gratuita. Uma das pautas será a apresentação do cronograma da campanha para o Outubro Rosa, Laços de Esperança, que pretende através de uma série de atividades conscientizar a comunidade – especialmente as mulheres, para o cuidado com a sua saúde e a importância da realização de exames preventivos da mama.

De acordo com a presidente da OAB/ Subseção Capão da Canoa, Rosana Brogni, é urgente conscientizar a sociedade da importância autoexame. “Ano após ano os índices da mortalidade em decorrência do câncer de mama no Rio Grande do Sul continuam muito preocupantes”, afirma. Conforme a diretora do Acqua Lokos Parque Hotel, Jomara Souza, ações dessa natureza convergem com a missão e valores da empresa. “Este é um tema que nos mobiliza muito, por isso acreditamos que seja uma causa de todos, queremos chamar a atenção do executivo e legislativo para a necessidade de políticas públicas mais eficazes ao combate da doença”.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente na população feminina brasileira e mundial, a doença também é a primeira mais frequente nas mulheres da Região Sul do país.

“Estação Seca”

O parque gaúcho que é considerado um dos maiores complexos de diversão e lazer do Brasil é referência como um dos pontos turísticos mais procurados na região litorânea do Estado. Na Temporada Inverno as Áreas Diversão e Fazenda ficam abertas ao público às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h, já o hotel mantém-se em funcionamento 24h por dia durante o ano todo. O encerramento da temporada acontecerá no dia 24 de novembro, quando já iniciarão os preparativos para a Temporada Verão 2020.

De acordo com o diretor do Acqua Lokos Parque Hotel Fabiano Brogni, o interesse pela “estação seca” vem aumentando a cada ano. “Estamos trabalhando com muito esmero para que a Temporada Inverno se consolide cada vez mais como uma excelente alternativa de entretenimento para as pessoas que moram no litoral e os turistas que nos visitam”, explica.

Deixe seu comentário: