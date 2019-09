Entrevista exclusiva: Roberto Melo afirma que mesmo com vantagem, Inter entrará para ganhar

*Por Bárbara Assmann

Intensidade, pressão e não dar espaço. Estas foram algumas características citadas pelo vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, para definir o jogo decisivo desta quarta-feira (04). Em entrevista para a Rádio Grenal nesta segunda-feira (03), Melo afirmou que a vantagem é pequena e que é preciso confirmá-la. “Nós estamos muito vivos na Copa do Brasil e tenho certeza que faremos um grande jogo amanhã”, disse.

Jogar a final da Copa do Brasil 2019 pode se tornar realidade nesta quarta, se o colorado vencer ou empatar do Cruzeiro, já que ganhou fora de casa por 1 a 0. Melo também comentou sobre a importância da torcida para isso se concretizar. “Eu sei que o Beira-Rio vai estar lotado amanhã, nós somos muito fortes com o apoio do torcedor”.

E lembrou que respeito ao adversário não faltará. “O Cruzeiro é o atual bicampeão da Copa do Brasil, então temos que respeitá-los”, disse, comentando que também é preciso pensar positivo. “Nós temos que sempre pensar positivo. O Odair vem fazendo um grande trabalho, e nós queremos jogar essa final da Copa do Brasil”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas