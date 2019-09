A abertura dos envelopes para a concessão de uso parcial do Auditório Araújo Vianna será na terça (24), às 10h, na sede da Secretaria da Fazenda. A empresa vencedora deverá administrar pelos próximos dez anos, além do Araújo, o Teatro de Câmara Túlio Piva. Estão habilitadas para seguir no processo licitário a 6 Pro Eventos Empresariais (Opinião Produtora) e a Urbanes Empreendimentos.

