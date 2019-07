EPTC dá dica para fugir do congestionamento em razão das obras na Ponte do Guaíba

Neste final de semana, a concessionária CCR ViaSul realiza obras na Ponte do Guaíba, em Porto Alegre. Foram bloqueadas as demais faixas, ficando livres apenas uma em cada sentido para o tráfego dos veículos. Os serviços geram congestionamento tanto na saída quanto na chegada da cidade, desde a noite dessa sexta-feira (19) e a previsão de término é na madrugada de segunda-feira (22).

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) faz o acompanhamento do tráfego na região. O diretor de Operações da EPTC, Paulo Ramires, em conversa com a equipe do O Sul, explicou que os finais de semana são o melhor momento para realizar esse tipo de trabalho, devido a intensidade do fluxo. Conforme Ramires, durante este sábado, a média de congestionamento para quem chega à capital é de 10km, com aproximadamente uma hora de deslocamento.

Na ponte, está sendo realizada a substituição do pavimento asfáltico do vão móvel, em seus 58 metros de extensão. A intenção é que o serviço aumente a durabilidade do asfalto no local. O diretor de Operações da EPTC, dá uma dica para quem pretende sair da cidade. “Quem estiver saindo e puder evitar a Castelo Branco, será melhor. Se for utilizá-la apenas como acesso, evite”, destaca Ramires.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também acompanha o trânsito e alerta que o uso do acostamento é proibido, sujeito à multa, pois gera grave risco à segurança

Deixe seu comentário: