Porto Alegre EPTC informa alteração em Ipanema para obra do Dmae

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Obra acontece na avenida Tramandaí, esquina com avenida Dea Coufal. Foto: Reprodução/Google Maps Obra acontece na avenida Tramandaí, esquina com avenida Dea Coufal. (Foto: Reprodução/Google Maps) Foto: Reprodução/Google Maps

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa bloqueio e desvios que ocorrerão neste sábado (18), e domingo (19), na região do bairro Ipanema, na Zona Sul, para realização de obra do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Os trabalhos ocorrerão na avenida Tramandaí, 10, esquina com a avenida Dea Coufal, das 9h até as 20h30, e a mudança no trânsito da região será devidamente sinalizada.

Desvio do trânsito e transporte público:

Bairro / Centro – Av Tramandaí, rua Cassino, rua Torres, rua Dea Coufal, av. Cel Marcos.

Centro / Bairro – Av. Cel Marcos, Dea Coufal, rua Cidreira, rua Cassino, av. Tramandaí.

