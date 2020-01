Porto Alegre EPTC informa bloqueios para Festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Fiéis levarão imagem da santa desde a Zona Norte até o Centro. Foto: Maria Ana Krack/PMPA Fiéis levarão imagem da santa desde a Zona Norte até o Centro. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Em razão do início das comemorações da tradicional Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que neste domingo (19), das 18h à meia-noite, haverá bloqueios momentâneos de trânsito para realização da primeira etapa da procissão. Os fiéis levarão a imagem da santa desde o Santuário dos Navegantes, na Zona Norte da cidade, até o Santuário da Igreja do Rosário, no Centro Histórico.

A procissão seguirá pelas avenidas Sertório, Presidente Franklin Roosevelt e Farrapos, Rua da Conceição, Voluntários da Pátria e Vigário José Inácio. A orientação é que os motoristas evitem utilizar principalmente as avenidas Presidente Roosevelt e Farrapos no horário da caminhada, para evitar possíveis congestionamentos. Todo o trajeto será acompanhado e monitorado por agentes da EPTC.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário