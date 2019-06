Sobre o serviço do transporte público para esta sexta-feira (14), na Capital, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que o ATP (Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre) comunicou o funcionamento normal dos coletivos. Com o apoio da Brigada Militar, a EPTC realizará todos os esforços possíveis para garantir a regularidade no atendimento.

