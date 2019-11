Educação EPTC reforça transporte para últimos dias do vestibular da Ufrgs

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2019

Linhas irão atender o Campus do Vale/Agronomia com mais veículos Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA (Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA) Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA

Em razão do último fim de semana das provas de vestibular da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) programou reforço no transporte para atendimento principalmente ao Campus do Vale (Agronomia) e também para a Fapa, na av. Manoel Elias, locais de maior concentração de vestibulandos. As provas de biologia, química e geografia ocorrem neste sábado (30), e as de história e matemática no domingo (1º) com início às 15h.

No sábado, para a área do Campus do Vale, haverá mais veículos circulando nas linhas T8, 343, D43, T10 e 375. Para a região da Fapa, além do atendimento das linhas regulares (656, 756 e 495.1), terá reforço nas linhas E56, E95 e T10.

Já no domingo, 1º de dezembro, para o Campus do Vale, haverá mais carros para as seguintes linhas de ônibus: T8, 343, T10 e 375. Para atendimento da Fapa, além das linhas 656 e 495.1, ocorrerá reforço nas linhas E56, E95 e T10. A orientação da Ufrgs é que os vestibulandos cheguem aos locais das provas com bastante antecedência.

Agentes de fiscalização de trânsito e transporte estarão presentes nas imediações das áreas das provas, principalmente nos pontos com maior concentração de estudantes, para orientação de condutores e pedestres, agilizando a circulação dos veículos. Mais informações pelo fone 118.

Voltar

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário