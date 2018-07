Equipe do Uruguai confirmada na Copa Gramado LGBT de Futsal

A primeira Copa Gramado de Futsal LGBT confirma uma importante participação internacional: a equipe Uruguay Celeste Deporte y Diversidad. Fundada em 2008, a equipe confirma que disputará a Copa Gramado junto com Quero Quero (Gramado/RS), Magia e Pampacats (Porto Alegre/RS), Sereyos (Floripa/SC), Taboa (Curitiba/PR) e Diversus de São Paulo.

A equipe é uma das pioneiras na luta pela inclusão no esporte e a primeira do Uruguai neste quesito.Os uruguaios estarão em Gramado/RS para disputa da primeira copa LGBT de futsal do Brasil de 24 à 26 de agosto de 2018.

Os jogos ocorrem no Ginásio Perinão, em Gramado, um dos mais modernos do Rio Grande do Sul e que já recebeu jogos da Seleção Brasileira de Futsal e Voleibol.

A competição busca fomentar a prática esportiva sem discriminação e as equipes participantes serão formadas por membros da Comunidade LGBT do Brasil e do exterior, além de simpatizantes.

Com um formato inovador, a competição oferecerá conteúdo com um workshop com a Dra. Maria Berenice Dias, que palestrará na sexta-feira, dia 24, para comunidade e equipes sobre Homoafetividade e os Direitos LGBT, competição esportiva (sábado dia 25 de agosto) e domingo, dia 26, livre para o Turismo na Serra Gaúcha.

O evento é organizado pela Rossi & Zorzanello, e conta com o apoio do Espaço LGBT do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo, Prefeitura de Gramado através da Secretaria de Esportes e do Gabinete da Primeira Dama, OAB Subseção Canela/Gramado, Governo do Rio Grande do Sul através da Coordenadoria de Diversidade Sexual, Revista Via G, IGLTA e Universidade de Caxias do Sul.

