Equipe masculina de ginástica do Brasil supera os Estados Unidos e fica com o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima

Depois de cumprida a missão na primeira sessão com uma grande exibição, restou ao Brasil esperar e torcer para saber se conseguiria um lugar no pódio da ginástica artística masculina nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Pois o que havia sido uma excelente pontuação por equipe mais cedo valeu a medalha de ouro já no início da madrugada desta segunda-feira (29).

Os brasileiros sabiam bem quem deveriam “secar” na noite de disputas da modalidade: os Estados Unidos. O campeão olímpico Arthur Zanetti foi um dos atletas que veio ao estádio Villa El Salvador de Lima para monitorar a competição e aguardar o resultado de pertinho. Estava na arquibancada acompanhado da sua mulher, Jéssica.

Pois o maior rival do Brasil no Pan não conseguiu fazer frente a um desempenho histórico da equipe brasileira, os 250,450 pontos. Os Estados Unidos ficaram com a prata, com a somatória de 249,400. O pódio foi completado pelo Canadá, com 246,725.

“A gente competiu muito bem. Porém, a nossa nota no cavalo, pensando em equipe, não foi legal. Ficar na expectativa pelo próximo grupo não é legal. Quando eles passaram pelo cavalo, começamos a sentir um gostinho de prata, pois um deles tirou uma nota alta. Aí é uma sensação horrível. Mas mudou no final”, disse Zanetti.

Zanetti, aliás, teve uma atuação determinante na conquista do ouro. Ninguém fez seus 15,000 pontos nas argolas, justamente o aparelho que fechou a participação norte-americana. Os norte-americanos foram melhores apenas no cavalo (41,000 x 38,750) e na apresentação do solo (41,300 x 40,850). De resto, deu Brasil nos saltos (43,350 x 43,150), barras paralelas (43,150 x 42,550), barras fixas (42,300 x 39,450) e argolas (42,050 x 40,400).

Além da medalha, o Brasil ainda terá chance de disputar mais 12 finais na ginástica masculina. O País terá pelo menos um representante em cada um dos seis aparelhos, além da final individual geral, que terá Arthur Nory e Caio Souza. O medalhista olímpico Arthur Nory será o atleta do País com o maior número de finais: três finais por aparelho e a individual geral.

Zanetti e Nory representarão o Brasil no solo; nas argolas, o campeão olímpico Arthur Zanetti e Caio Souza disputam mais medalha; no salto, Luis Porto fará a final; nas barras paralelas, o Brasil terá Caio Souza e Arthur Nory; na barra fixa, Chico Barretto e Nory disputam a final; no cavalo, Chico Barretto disputa a medalha.

