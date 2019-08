Erasmo Carlos cai do palco durante show e sofre fratura no osso do pé

Fãs de Erasmo Carlos, de 78 anos, que estavam em seu show em Ipatinga, Minas Gerais, na noite de sexta-feira (09), testemunharam momentos de aflição. Durante a apresentação, o músico caiu do palco enquanto cantava uma de suas canções. Ele olhava para o público e tocava violão, andando.

De repente, pisou fora do palco e caiu, para desespero dos fãs que entoavam juntos suas canções. Em meio a gritos, dois rapazes foram ajudar Erasmo a se levantar. O músico usou as redes sociais neste sábado (10) para falar sobre a queda e tranquilizar os fãs. Ele não fará mudanças em sua agenda de shows, mesmo machucado.

“Foi pênalti!”, brincou em um texto ao lado do vídeo de sua queda. “Sofri um acidente caindo do palco em Ipatinga, onde realizava mais um show da turnê Amor é Isso”, explicou. “Sofri uma pequena fissura no osso calcâneo mas estou muito bem. Já tenho show em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. Tenho que manter a minha fama de mau!”​

Filme

Larissa Manoela e Erasmo Carlos juntos no mesmo filme? Sim, é possível e graças à Netflix. As filmagens de Modo Avião começaram no início de julho e traz Larissa como Ana, uma influenciadora digital que dita moda na internet.

Ao sofrer um acidente de carro, a garota é obrigada a largar as redes sociais e vai se hospedar na casa do avô (Erasmo) no interior. Lá, fará um detox digital numa jornada de auto-descobrimento. O roteiro é de Renato Fagundes (Os Penetras 2 e Vai que Cola – O Começo) e Alice Name-Bomtempo (Vai que Cola), inspirado no original do mexicano Alberto Bremmer.

Documentário

Erasmo Carlos será tema de outra produção cinematográfica, porém, desta vez, com exclusividade de estreia no canal Curta!. Após o lançamento do filme Minha fama de mau nos cinemas de todo País – no qual Chay Suede interpreta Erasmo –, um documentário sobre a vida do cantor está sendo produzido pela Cineluz com verbas do Fundo Setorial do Audiovisual.

O filme, dirigido por Sandra Werneck, tem o objetivo de retratar os lados romântico e rebelde de Erasmo com uma visão inovadora. A partir da visão de amigas e parceiras musicais do cantor, forma-se a narrativa do documentário, que contará com depoimentos e momentos únicos da carreira do artista. A produção não tem data de estreia confirmada.

Erasmo Carlos é um cantor, compositor, músico multi-instrumentista e escritor brasileiro. A trajetória artística começou em 1959 e dura até os dias atuais. O cantor, conhecido como “Tremendão”, casou-se no início de 2019 com a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos.

