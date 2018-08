Escala celebra seus 45 anos em clima de mudança. Agora passa a chamar-se Escala City, com novo perfil de operação

Consultorias internacionais começam a lançar olhares atentos a agências de propaganda para sua aquisição. Isto porque, o mercado exige novas negociações, tendo a criatividade como ponto alto, aliada a estratégias bem formatadas, atendendo a total demanda dos clientes em todos os segmentos. Esta é a opinião de Fernando Picoral, sócio-diretor da agência Escala, que reuniu o mercado na manhã desta terça-feira para celebrar seus 45 anos de atividades, mas também para anunciar muitas novidades em sua estrutura. A divulgação aconteceu na sede do Instituto Ling, em Porto Alegre, com uma apresentação detalhada de Martin Haag, que agrega seu nome ao time de diretores da Escala, levando com ele a marca de sua empresa, a City.

Assim, nasce a Escala City. “Somos, agora, uma agência que combina toda a força criativa e estratégica da Escala com a inteligência analítica da City. Criatividade e negócios andam juntos para quem acredita nos processos em rede”, fiz Picoral.

Reiterando, Martin defende que “a cultura de funcionamento da agência ganha mais inspiração de rede, num movimento de percepção de que as coisas se complementam. É um compartilhar de conhecimentos de empresas, de amigos, de amigos de amigos, de clientes, de clientes de clientes, e assim por diante, numa outra forma de organização”. Ou como ele defende, “um trabalho para que tudo possa conversar bem, onde o importante é o resultado”.

Com este novo formato, a Escala City promete ofertar novos produtos, novos projetos, estar presente em novas regiões. “Somos uma agência de criatividade e negócios”, como finaliza Martin Haag. Aos 45 anos, a agência demonstra energia e garra para se renovar, pois como atesta Picoral, “as mudanças sempre foram necessárias para a evolução”. (Clarisse Ledur)

