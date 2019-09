O Sine Municipal disponibiliza uma sala para cursos do projeto Escola do Trabalhador, do Ministério do Trabalho. A estrutura física foi montada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. O Sine cederá profissionais para monitoria, acompanhamento, organização e execução do projeto. A sala fica na sede da unidade e os alunos poderão usar o espaço das 8h às 17h.

