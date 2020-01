Acontece Escola Profissional Fundatec completa 15 anos e lança novo curso técnico

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

Em janeiro, a Escola Profissional Fundatec – EPF completa 15 anos de atuação no mercado de ensino. Para marcar o novo ciclo, a escola lança, neste semestre, a primeira turma do curso técnico em Segurança do Trabalho. A formação se soma a outras quatro oferecidas pela instituição: Administração, Enfermagem, Informática e Qualidade, que juntas já formaram mais de 70 turmas ao longo desses anos. Outra novidade para 2020 são os cursos de aperfeiçoamento que ocorrem nas modalidades online (EaD) e presencial. Até o final do ano, a EPF pretende lançar 19 novos cursos de curta duração, predominantemente na área da saúde, além dos cursos já consolidados em edições anteriores, que também estarão na agenda

