Escolas e penitenciária do Estado receberão reformas no valor de 7 milhões de reais

O governador Eduardo Leite assinou ordens de início de 19 obras nas áreas de educação e de segurança pública. No total, serão contempladas 17 escolas estaduais, uma penitenciária e um prédio da Brigada Militar. O investimento supera R$ 7,1 milhões e as obras têm prazos de execução de 60 a 180 dias.

A opção por escolas e por estruturas de segurança pública para este primeiro anúncio de ordem de início de obras, conforme o governador, é porque são áreas que fazem a diferença na vida das pessoas. “Daremos continuidade a projetos que deram certo, e procuraremos investir cada real em medidas que cumpram o objetivo final de fazer diferença na vida dos estudantes”, afirmou.

As obras na área de educação envolvem, principalmente, reformas estruturais, como a recuperação de telhados, vestiários e fachadas. A maior parte dos recursos – R$ 6.843.286,96 – será aplicada nesses reparos.

As escolas ficam em São Vicente do Sul, Três Passos, Alvorada, Gravataí, Montenegro, Humaitá, São Sebastião do Caí, São Leopoldo, Porto Alegre (três escolas), Tunas, Uruguaiana, Rio Grande, Cidreira e Porto Xavier. Além das reformas, está prevista a construção de uma escola indígena de Educação Infantil em Nonoai.

O secretário da Educação, Faisal Karam, explicou que a intenção é investir, prioritariamente, em obras básicas, que facilitem a vida dos alunos e transformem o ambiente escolar em um local agradável. “Estamos fazendo um processo de revisão para determinar o que é prioridade”, explicou.

A Seduc (Secretaria da Educação) pretende criar soluções que envolvam tecnologia e inovação com objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes. Com a redução de quase 600 mil alunos (de 1.445.027 em 2003 para 845.732 em 2018) em 15 anos, a tendência é que, depois de concluídos os estudos feito pela Seduc, algumas escolas estaduais em áreas urbanas sejam fechadas, sem prejuízo para os estudantes. “Isso é tendência em algumas regiões do Estado, em municípios mais vulneráveis, nos quais as oportunidades são escassas. As pessoas acabam migrando para outros locais”, esclareceu Karam.

Na segurança pública, o investimento soma R$ 303.788,91. A penitenciária de Venâncio Aires passará por reforma emergencial. O prédio do 4º Esquadrão da Brigada Militar em Dom Pedrito também vai ser reformado e terá recuperação estrutural.

O secretário estadual de Obras, Saneamento e Habitação, José Stédile, garantiu que o governo federal deve investir R$ 1 bilhão em obras de construção civil no Estado. Em negociações com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, Stédile ressaltou a necessidade de maquinário, essencial para obras de melhorias em estradas vicinais. Atualmente, 1,5 mil obras estão em andamento no Estado.

Deixe seu comentário: