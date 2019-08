Espaço Maserati em Gramado

A Maserati São Paulo desembarca neste inverno na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, para receber clientes e visitantes em um espaço luxuoso da marca. Em parceria com grandes marcas gaúchas, o ambiente situado no centro da cidade (rua Garibaldi, 540 – Centro) terá 150m² com toda identidade visual da Maserati.

Entre os dias 9 e 25 de agosto – dentro do período em que a cidade recebe também o prestigiado Festival de Cinema – a Maserati e seus parceiros locais serão os anfitriões dos convidados VIPs, regado à boa gastronomia e música ao vivo no piano e sax.

Estarão em exposição os principais carros da Linha Maserati, com destaque para o SUV Levante, um dos modelos mais atraentes da marca. Os parceiros Maserati São Paulo em Gramado são: Imóvel Gramado, Invest Negócios Corporativos, Andrea Feine, Lugano, GoodBR, Natuzzi e Lidio Carraro.

