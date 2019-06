A Suprema Corte da Espanha suspendeu nesta terça-feira a exumação dos restos mortais do ex-ditador e general Francisco Franco de um mausoléu estatal, planejada para 10 de junho, à espera do resultado de apelações de sua família. O plano de retirada dos restos do Vale dos Caídos, decidida em março pelo governo socialista, dividiu as opiniões no país.

