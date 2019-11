O Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, quase esquina com Ipiranga, no bairro Menino Deus) receberá na noite do dia 21 o espetáculo “Gala Vozes do Samba”, 100% autoral. No palco, sete intérpretes de suas próprias composições suas e de parceiros de estrada. Segundo a Secretaria Municipal da Cultural, o evento reforçará a ideia de que o Rio Grande do Sul faz samba de qualidade.