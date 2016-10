ESPM-Sul promove palestra e lançamento de livro sobre Design

Os cursos de Design e Publicidade e Propaganda da ESPM-Sul promovem a palestra “Design, emoção e experiência”, com a publicitária Sílvia Orsi Koch. A ocasião marca o lançamento acadêmico do livro “UAU!” realizado em parceria como arquiteto Henrique Steyer. O evento se realiza na próxima segunda-feira (7/11), às 19h, na sede da instituição, localizada na Rua Guilherme Schell, 268, no auditório II – Prédio C, Bairro Santo Antônio, na Capital.

No encontro, a publicitária apresentará o projeto editorial da Obra, e posteriormente, ocorrerá a sessão de autógrafos. Ela ainda relatará os desafios do projeto, desde sua conceituação à publicação final, e o livro estará disponível para compra. A publicação foi realizada a partir do trabalho do arquiteto e designer gaúcho, profissional do mercado de arquitetura e design de móveis e objetos. Resultado de uma pesquisa sobre o que inspira e constrói um estilo nos dias de hoje, a obra retrata a emoção e a experiência do profissional.

