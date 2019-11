A EPTC preparou um esquema especial de transporte em Porto Alegre para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que começam ao meio-dia deste domingo e prosseguem no fim de semana que vem. As tabelas de horários dos ônibus na capital gaúcha serão reforçadas principalmente nas linhas que atendem as regiões da Fapa e Uniritter. Saiba mais em www.eptc.com.br.