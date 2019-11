A EPTC preparou um esquema especial de transporte para a partida entre Grêmio e CSA-AL, às 21h desta quinta-feira na Arena. A partir das 19h, oito ônibus da linha “Especial/Futebol” sairão do Largo Glênio Peres (Centro Histórico) e o serviço de táxi será reforçado, com embarque e desembarque no viaduto da BR-448. Os torcedores também terão 23 lotações e o Trensurb (descida na estação Anchieta).