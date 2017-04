Estado quita folha de marÃ§o dos servidores do Executivo nesta segunda-feira

O governo do Estado complementa, nesta segunda-feira (10), os salários de todos os servidores vinculados ao Poder Executivo. Com o ingresso de receita do ICMS e a primeira cota mensal de repasses federais, a Secretaria da Fazenda conseguiu reunir os R$ 330,6 milhões necessários para quitar a folha de março. Os valores serão creditados na conta corrente dos servidores no início da noite.

A folha líquida para as 344 mil matrículas de servidores ativos, inativos e pensionistas fechou o mês em R$ 1,09 bilhão (sem considerar consignações e encargos). O Tesouro do Estado recorreu à arrecadação do ICMS de Substituição Tributária e da primeira etapa do imposto sobre energia elétrica, combustíveis e telecomunicações, além dos repasses do FPE (Fundo de Participação dos Estados) e IPI-Exportações. Outro fator que contribuiu para o pagamento dos salários foi a entrada de recursos com o calendário do IPVA 2017.

Pagamentos

– 31 de março – R$ 2.150,00 líquidos por matrícula, um total de R$ 608,17 milhões

– 31 de março – quarta parcela do 13º salário de 2016, um total de R$ 102 milhões

– 3 de abril – folha integral dos servidores de Fundações (CLT), um total de R$ 26 milhões

– 5 de abril – R$ 350,00 líquidos por matrícula, um total de R$ 57 milhões

– 7 de abril – R$ 700,00 líquidos por matrícula, um total de R$ 94,16 milhões

– 10 de abril – quitação da folha de março, um total de R$ R$ 330,6 milhões

Comentários