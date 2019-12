Rio Grande do Sul Estado repassa R$ 57 milhões a hospitais e bases do Samu

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

O Samu tem hoje cobertura de 288 cidades no Rio Grande do Sul Foto: Divulgação Samu foi acionada no local. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A SES (Secretaria da Saúde) realizou nesta sexta-feira (13) o pagamento de R$ 57 milhões destinados aos hospitais que prestam serviços pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e aos municípios que tenham bases do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Aos hospitais e laboratórios, o valor total é de R$ 52 milhões, relativos à produção realizada do teto de média e alta complexidade (Teto MAC). A verba é destinada para custeio de procedimentos ambulatoriais e hospitalares nos serviços do SUS. O valor é repassado pelo Ministério da Saúde e beneficia mais de 200 hospitais que têm contratos com a Secretaria da Saúde, além de clínicas e laboratórios.

Outros R$ 5,2 milhões também foram pagos nesta sexta-feira aos 161 municípios bases do Samu. O valor corresponde à contrapartida estadual no custeio do serviço, compartilhado entre Estado, União e municípios.

O Samu tem hoje cobertura de 288 cidades no Rio Grande do Sul. Os valores destinados a cada município variam de acordo com a quantidade e o tipo de ambulâncias existentes (de suporte básico, avançado ou motolâncias).

