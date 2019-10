Estão abertas as matrículas para o ano de 2020 na Rede Estadual de Ensino

As rematrículas estão sendo realizadas de forma automática pelo Seduc (Sistema de Gestão da Secretaria da Educação), como ocorre anualmente, para alunos com 75% ou mais de frequência em sala de aula.

Para estudantes com índice inferior a 75% de frequência, será necessária a presença de pais e responsáveis na escola, caso o estudante seja menor de idade, para a realização do procedimento de forma presencial.

Pela primeira vez, os alunos maiores de idade que tiveram suas matrículas canceladas por infrequência em 2019, serão considerados alunos novos em 2020, realizando os procedimentos conforme datas propostas na Portaria de Matrículas, para ingresso e transferências.

Ingresso

O processo será realizado online pelo site da Secretaria da Educação. Quem quiser ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, Ensino Médio Curso Normal, Aproveitamento de Estudos do Curso Normal e Educação Profissional, deve ficar atento ao prazo de 1º a 24 de novembro.

Transferências

As transferências de alunos do 2º ao 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º e 3º anos do Ensino Médio deverão ser realizadas pelo site de 6 a 17 de janeiro de 2020. No caso da EJA (Educação para Jovens e Adultos), as inscrições e transferências, pela primeira vez, serão realizadas pelo site, de 6 a 22 de janeiro de 2020.

As inscrições e transferências online somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas, e mediante a entrega dos seguintes documentos:

* Certidão de nascimento do aluno e comprovante de escolaridade;

* Comprovante de residência do responsável;

* Para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), do NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação.

Mais detalhes nas Coordenadorias Regionais de Educação, nas Centrais de Vagas do interior e na Central de Vagas de Porto Alegre, localizada na Seduc (av. Borges de Medeiros, 1.501), ou pelo telefone (51) 3288-4888.