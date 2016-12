Estojos da Vinícola Aurora são boas dicas de presentes

A Carta de Presentes 2016 da Vinícola Aurora, com 20 estojos, traz as boas dicas de presentes que agradam aos mais variados perfis. Aquele presente que pode agradar às pessoas mais próximas, familiares ou amigos, ou mesmo àquelas de relacionamento mais formal ou profissional, está nesse seleção da Vinícola Aurora. Os estojos Aurora têm distribuição nacional, à venda em lojas de grandes redes de varejo do país e empórios especializados.

A grande novidade deste ano é o kit com Suco de Uva Casa de Bento (em garrafa quadrada de vidro transparente, de 1 litro) acompanhado de uma taça de cor exclusiva, feita em acrílico, de alta resistência. O suco de uva Casa de Bento é integral, natural, sem adição de açúcares, corantes ou conservantes. É elaborado apenas na época da safra e engarrafado após prensagem.

Na Carta de Presentes deste ano há novidade também nos kits com vinho Marcus James tinto. Agora os estojos vêm com o Marcus James Merlot, ao lado de um decanter de vidro ou de um Diário de Viagem. O Aurora Colheita Tardia chega em nova embalagem, no seu kit com taça de vidro, no formato indicado para o consumo de vinhos de sobremesa.

A cada ano a Vinícola Aurora inova em suas opções de estojos, ideais para presentes corporativos ou pessoais, para agradar aos diferentes perfis de consumidor, não apenas nas Festas Natalinas. “Vinhos são bons presentes em todos os momentos do ano”, afirma Lourdes Conci da Silva, gerente de Marketing da Vinícola Aurora. “Por isso, a Vinícola Aurora imprime novidades a cada ano e mantém os itens de maior sucesso no ano anterior”, diz.

Taças coloridas

Exemplos desse sucesso mantido na Carta 2016 são os kits com espumantes e taças coloridas. O Aurora POP vem com 1 garrafa de espumante Aurora Moscatel Branco (um dos mais premiados da vinícola) acompanhada de duas taças de acrílico coloridas. São 8 cores de taças e em cada estojo as cores não se repetem. Também 8 cores estão nas taças de vidro personalizadas dos kits com os espumantes Aurora Moscatel Branco e Aurora Moscatel Rosé. Os espumantes Aurora Brut e Aurora Demi-Sec chegam em estojos com 2 taças de vidro da mesma cor do rótulo e da cápsula da garrafa: verde para o Brut, laranja para o Demi-sec.

O vinho tinto Aurora Varietal Cabernet Sauvignon vem com o novo rótulo (com o grafismo dos veios da folha da parreira) e o estojo-presente é estampado com o mesmo grafismo. Neste caso, o kit vem com 1 garrafa e 1 taça de vidro adequada para vinho tinto. O Aurora Reserva Merlot vem no estojo com 2 taças de vidro para vinho tinto.

Outras linhas

Os estojos Conde de Foucauld Espumante Brut, Conde de Foucauld Espumante Demi-Sec e Saint Germain Espumante Demi-Sec, Saint Germain Frisante Branco, Saint Germain Espumante Brut e Saint Germain Frisante Rosé são compostos, cada um, por uma garrafa e duas taças de vidro para espumante. O kit com o vinho tinto Saint Germain Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon vem também com garrafa e uma taça de vidro.

Comentários